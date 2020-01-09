من ميادة الحناوي لمحمد منير.. مشاهير صعدوا على المسرح رغم مرضهم

خلال الفترة الماضية، ظهر عدد من المطربين في حفلاتهم الغنائية بإصابات قد تكون مؤلمة، إلا أنهم قرروا أن يتحاملوا على أنفسهم حتى يستمتعوا مع الجمهور الذي ينتظر حفلاتهم من وقت لآخر، وفيما يلي سنرصد أبرز النجوم الذين صعدوا على خشبة المسرح رغم مرضهم وضعف حالتهم الصحية.

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وقع الاختيار على الفنان محمد منير لإحياء حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 بدار الأوبرا المصرية نوفمبر الماضي، وظهر منير في الحفل وهو يغني على كرسي؛ مما أثار قلق جمهوره ومحبيه.

كشف منير أن السبب الذي دفعه للجوء للكرسي، هو معاناته من انزلاق غضروفي في فقرات ظهره، بالإضافة إلى مشاكل صحية في عظام الحوض، ورغم ذلك أمتع جمهوره بباقة من أجمل أغانيه.

كان الحفل الأخير للمطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم منذ أيام قليلة، وكان قد ظهر على كرسي متحرك خلال الحفل الذي أحياه في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وبعد هذا الحفل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه يعاني من مرض خطير يمنعه من الحركة.

رد شعبان على هذه الأنباء وطمأن جمهوره ومحبيه بأنه يعاني من مشاكل في إحدى قدميه، ولم يتمكن من الاعتذار عن الحفل؛ خاصة وأنه تم الإعلان عن مكان وموعد الحفل في جميع أنحاء المملكة.

لم يكن شعبان عبدالرحيم الوحيد الذي ظهر على كرسي متحرك في حفله بموسم الرياض؛ فشاركه ذلك الفنان الكويتي نبيل شعيل الذي أحيا حفله وأمتع جمهوره بأجمل أغانيه وهو جالس على كرسي خشبي مرتفع.

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في إحدى حفلات الفنانة ميادة الحناوي بمهرجان صفاقس الدولي، اختل توازنها وفقدت وعيها وسقطت على المسرح، وبعدما استعادت وعيها اعتذرت من جمهورها أن تواصل غناءها على كرسي نظراً لشعورها بالتعب والإرهاق بسبب حرارة الجو.

رغم إصابة الفنان حمادة هلال بكسر في ذراعه الأيمن، إلا أنه أصر على إحياء حفل نادي جزيرة الورد، وبالفعل صعد على المسرح وقدم لجمهوره الذي انتظر حفله لفترة طويلة باقة من أجمل أغانيه.

يعاني الفنان جورج وسوف من مشاكل صحية كبيرة وصلت لشلل جزئي، ويلف بلدان العالم بحثاً عن العلاج، ورغم ذلك لا يتأخر وسوف على جمهوره، وأحيا العديد من الحفلات الغنائية المميزة.

تعرض الفنان هاني شاكر لوعكة صحية أثرت على قدميه، لكنه لم يلغِ حفله وأصر على أن يصعد لخشبة المسرح، وقدم فقرة غنائية مميزة تقاسم فيها مع جمهوره الفرح والسعادة ومشاعر الألم التي بدت عليه بسبب مشاكل قدميه.

خبر إصابة الفنان رامي جمال بمرض البهاق كان صادماً لجمهوره ومحبيه؛ خاصة وأنه عندما أعلن الخبر كان يفكر في اعتزال الحياة الفنية، لكن بعد طاقة الحب التي وجدها رامي من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، تراجع عن قراره وبدأ يتكيف مع حالته المرضية ويواصل أعماله الفنية.

أول ظهور لرامي على خشبة المسرح بعد إعلان مرضه، سيكون يوم 20 ديسمبر في حفل غنائي مميز سيجمعه مع الفنان تامر حسني على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.