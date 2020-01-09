كريم فهمى يشارك ياسمين عبد العزيز بطولة «ونحب تانى ليه»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يشارك النجم والممثل المصري كريم فهمى، مع النجمة ياسمين عبد العزيز فى بطولة مسلسل “ونحب تانى ليه”،و الذى يكتبه عمرو محمود ياسين ويخرجه مصطفى فكرى.

ويقوم على إنتاج العمل شركة سينرجى للعرض فى شهر رمضان القادم 2020، ليسجل العمل التعاون الأولى بين كريم وياسمين، كما يعود كريم بالمسلسل إلى الدراما بعد غيابه عن شهر رمضان الماضى حيث قدم آخر أعماله “أمر واقع” فى شهر رمضان قبل الماضى.

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مسلسل “ونحب تانى ليه” مقرر انطلاق تصوير فى النصف الثانى من شهر يناير الجارى بعد الانتهاء من عملية التعاقدات مع الأبطال ومعاينة أماكن التصوير، والعمل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث يتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

وعلى جانب آخر ينتظر كريم فهمى طرح فيلمه الجديد “ديدو” الذى انتهى من تصويره مؤخراً ويتبقى الانتهاء من عمليات الجرافيك الخاصة بالعمل، لاسيما وأن فكرته تعتمد بشكل أساسى على الجرافيك، ويشارك فى بطولته حمدى الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي، وبيومى فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، وتأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.

وكان آخر أعمال كريم فهمى فى الدراما مسلسل “أمر واقع” الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2018، من تأليف محمد رفعت وإخراج محمد أسامة وشارك فى بطولته ريم مصطفى، نجلاء بد، أحمد وفيق، دينا فؤاد، نبيل الحلفاوى، ملك قورة، نيكولا معوض، نهى عابدين، ميدو عادل، لطفى لبيب، محمد سليمان، محسن منصور، محمد مهران وعزة بهاء واعتمد العمل على الدراما البوليسية المشوقة.