أحلام تحيي حفل غنائي بمشاركة المشتركين النهائيين من The Voice.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام عن إحيائها حفل غنائي في بلدها الإمارات، بمشاركة المشتركين النهائيين من برنامج The Voice، الخميس 9 يناير في ستي ووك دبي.

الفنانة الإماراتية نشرت البوستر الدعائي للحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: ” رح التقي فيكم جمهوري في ‫#الامارات الحبيب الساعة ٨ مساء توقيت دبي، مباشر من سيتي ووك مع المشتركين النهائيين من برنامج ذَا فويس”.

وكان المتسابق التونسي مهدي عياشي قد فاز بقلب «أحلى صوت» في الموسم الخامس من برنامج The Voice، وهو من فريق النجم اللبناني راغب علامة.

مهدي وصل للحلقة النهائية من البرنامج المذاع عبر شاشة mbc، ونافس على اللقب أمام إيمان عبدالغني من فريق الفنانة الإماراتية أحلام، وفهد مفتخر من فريق النجم المصري محمد حماقي ورضوان الأسمر من فريق الديفا المغربية سميرة سعيد، ونجح في الحصول على أعلى نسبة تصويت.

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وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد وجهت رسالة مؤخرا لفريق برنامج The voice، وأعضاء لجنة التحكيم، وذلك بعد انتهاء عرض البرنامج.

أحلام كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “كان موسم رائع من مواسم ذا فويس راح اشتاق للمدربين #سميره_سعيد #راغب_علامه #حماقي شكراً للجميع شكراً معالي المستشار #تركي_ال_الشيخ شكراً الشيخ #وليد_الابراهيم #سمر_عقروق شكراً #زياد_كبه شكراً #mbc وكل فريق #ذا_فويس”.

وأضافت: “شكراً #اليكس #شربل وكل المصورين والكاميرا مان والصوت والاضاءه والديكور والفرقه الموسيقيه الرائعه بقياده #جان_ماري_رياشي شكراً لكل الأصوات الرائعة التي امتعتنا في هذا الموسم الرائع شكراً لكل من ساهم معي لصقل الأصوات #عصام_كمال #دكتور_جيهان شكراً #محمد_فيفيد شكراً #محمد_حداد #شكراً رينا”

وتابعت: “شكراً #طوني_صوايا شكراً مديره مكتبي واختي #مها_الحاج شكراً #مايا_التل واخيراً وليس اخراً شكراً للمصمم العالمي الراقي في كل شي تعامل والتزام وابداع #زهير_مراد وكل طاقم عمله الرائع شكراً للجميع وشكراً #فريق_احلام #احلام #احلام_الشامسي”.