ميغان ماركل تتسبب بخيبة أمل لوالدها

متابعة بتجـــــــــرد: تتواصل ردود الأفعال على إعلان دوقا ساسكس ​الأمير هاري​ و​ميغان ماركل​ بالأمس قرارهما بالتخلي عن مهامهما الملكية، وآخرها تعليق والد ماركل “توماس”.

وفي التفاصيل قال “توماس” في حديثه مع Us weekly :”سأقول ببساطة إنني أشعر بخيبة أمل”.

ويأتي تعليق والدها هذا، في ظلّ القطيعة بينهما، حيث انهما لم يتحدثا من قبل زواجها من الأمير هاري في عام 2018.

وكان أول تعليق لقصر باكينغهام على هذا القرار، ببيان جاء فيه :”المناقشات مع دوق ودوقة ساسكس في مرحلة مبكرة.. نتفهم رغبتهما في اتباع نهج مختلف، إلا أن هذه قضايا معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً كي تتحقق”.