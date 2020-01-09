راغب علامة يُغني للمرّة الثالثة على مسرح الأولمبيا في باريس

متابعة بتجـــــــرد: يستعد السوبر ستار راغب علامة للوقوف للمرّة الثالثة على مسرح الأولمبيا في باريس بمناسبة عيد العشّاق في الرابع عشر من شباط/فبراير ٢٠٢٠، ليتوجّه بعدها مباشرة إلى تونس لإحياء حفل فنيّ مساء السبت ١٥ فبراير ٢٠١٠ في فندق “موفنبيك ” في سوسة.

هذا وحلّ علامة ضيفاً ليلة رأس السنة على برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدّمه النجمة المصريّة إسعاد يونس عبر فضائية “دي أم سي”ن وتحدّث خلال البرنامج عن بداياته، وروى كواليس تسجيل أغنية “قلبي عشقها” التي ساهمت في بروز شهرته في كافة أنحاء العالم العربيّ، وقال أنّها كانت أوّل فيديو كليب في العالم العربي، ولاقت رواجاً كبيراً في مصر ولدى المصريين، كما أضاف أنّه ولدى تصويرها كان يملك مالاً قليلاً غير كافٍ للحصول على تراخيص التصوير، وكان حينها يغنّي في مقهى في لوس أنجلوس، وإتّفق مع المخرج رجا زهر على تصوير الأغنية، وكان يسرق أماكن التصوير سرقة، حيث تمّ تكليف شخص من فريق العمل ليراقب الطريق كي لا يكتشف أيّ رجل شرطة أمرهم ويسألهم عن التراخيص”، وبعد حلوله ضيفاً على البرنامج تصدّر السوبر ستار “ترند” موقع غوغل حيث لاقت الحلقة تفاعلاً كبيراً من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان علامة قد أصدر جديده الغنائي باللهجة الخليجيّة بعنوان “كان غيرك أشطر” من ألحان طلال، والتي ما زالت تحقّق نجاحاً ملحوظاً على كافّة المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة، كما غنّاها في الحلقة النهائية من “ذا فويس” وأصدرها مصوّرة على قناته الرسمية على موقع يوتيوب، قبل أن يستقبل العام الجديد في العاصمة الأردنية عمّان من خلال حفل ساهر شهد إقبالاً كثيفاً من الأردنيين إضافة إلى عدد غفير من الجاليات العربية المقيمة هناك.