ابنته الملك عبدالله الثاني.. أول فتاة أردنية في هذا المنصب

متابعة بتجـــــــــرد: قلد الملك الأردني عبد الله الثاني ابنته الأميرة سلمى، جناح الطيران بعد اجتيازها دورة خاصة وإتمامها مقرر الطيران الأكاديمي والعملي. وبهذا الإنجاز، تكون الأميرة سلمى أول فتاة أردنية تجتاز مرحلة التدريب الأساسي كطيار على طائرات الجناح الثابت. من جهتها نشرت الملكة رانيا صورة لزوجها العاهل الأردني وابنتهما على صفحتها الرسمية على انستغرام، وكتبت:” جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة يقلد بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، جناح الطيران بعد اجتيازها دورة الطيران ومتطلبات الحصول عليه”.

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