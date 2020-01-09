دبي تفتتح أول متحف لإلتقاط الـ”سيلفي”

متابعة بتجــــــــــرد: افتتحت إماراة دبي متحفاً جديداً بميزات مميزة، مخصّصاً لا للأعمال الفنية بل لإلتقاط صور السيلفي، وهو أول متحف من نوعه على الإطلاق.

ويتألف متحف السيلفي من 15 غرفة، بخلفيات ودعائم فريدة ومتنوعة، هدفها إبهار رواد إنستغرام والمواقع الأخرى.

“مملكة السيلفي” هي تجربة ترفيهية بصرية رائعة، وبحسب المسؤولين عن المتحف سوف يتم إعادة تصميم الغرف كل بضعة أشهر لتوفير تجربة جديدة كل فترة.