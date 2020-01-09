متابعة بتجــــــــــرد: افتتحت إماراة دبي متحفاً جديداً بميزات مميزة، مخصّصاً لا للأعمال الفنية بل لإلتقاط صور السيلفي، وهو أول متحف من نوعه على الإطلاق.
ويتألف متحف السيلفي من 15 غرفة، بخلفيات ودعائم فريدة ومتنوعة، هدفها إبهار رواد إنستغرام والمواقع الأخرى.
“مملكة السيلفي” هي تجربة ترفيهية بصرية رائعة، وبحسب المسؤولين عن المتحف سوف يتم إعادة تصميم الغرف كل بضعة أشهر لتوفير تجربة جديدة كل فترة.
كانت هذه تفاصيل خبر دبي تفتتح أول متحف لإلتقاط الـ”سيلفي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.