فصل 150 موظفا بمسارح تركيا لأسباب "أمنية وسياسية"

طردت السلطات التركية 150 موظفاً من المسارح المملوكة لها لأسباب أمنية، في محاولة لإبعاد المعارضين لنظام رجب طيب أردوغان عن مجال الفن والثقافة.



وذكرت مجموعة "دويتشه فونكة" الألمانية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني "فصلت السلطات 150 موظفاً من المسارح الحكومية دون إبداء أسباب، ما أدى إلى اضطراب كبير وإلغاء عروض ومشاريع فنية".

وخلال الأيام الماضية، تلقَّى المفصولون خطابات التسريح وبعضهم علم بالقرار خلال الليل.

وضمت قائمة المفصولين ممثلين ومؤلفين يعملون في هذه المسارح منذ 20 عاماً.

وفي مسرح "أدانا" سَّرحت الإدارة الممثل الذي يلعب دور الشخصية الرئيسية في أحد العروض، وبالتالي ألغي العرض برمته.

Advertisements

ووفق التقرير، فإنَّ هذه القرارات كانت مفاجئة كبيرة جداً، لأن الحكومة أعلنت في ديسمبر/كانون الأول أنَّها ستمنح العاملين بعقود مؤقتة في المسارح عقوداً دائمة.

وأشار التقرير إلى أنَّ الحكومة طلبت بالفعل من العمالة المؤقتة التقدم بطلبات لتوقيع عقود دائمة، ولكن بدلاً من التثبيت حصل العديد من الموظفين المؤقتين على خطاب بالفصل النهائي.

قدَّم المفصولون استفسارات حول أسباب الفصل، فجاء الرد بأنهم لم يجتازوا فحصاً أمنياً، حسب التقرير.

ونقل التقرير أن هذا "كان هذا فحصاً سياسياً بالأساس جرى فيه فحص وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالعاملين، ومنشوراتهم عليها".

ووفق التقرير، فإن الفصل جاء بالأساس كعقاب متأخر على مشاركة بعض المفصولين في مظاهرات حديقة "جيزي" ضد أردوغان، قبل 6 سنوات ونصف السنة، وتعاطف البعض الآخر معها.

ولفت التقرير إلى أنَّ هناك حالة غليان ضد قرارات الفصل في نقابات الممثلين والعاملين بالمسارح، وقدَّمت المعارضة بالفعل استجواباً حول الأمر في البرلمان.

وإضافة إلى ذلك، هناك حالة من القلق بين الآلاف من العاملين في المسارح من وجود موجات فصل أخرى.