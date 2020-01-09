لقاء تلفزيوني نادر يجمع إيهاب توفيق بوالده

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العين الإخبارية - صفوت دسوقيالخميس 2020/1/9 09:05 م بتوقيت أبوظبي
المطرب المصري إيهاب توفيق
تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادرا يجمع المطرب المصري إيهاب توفيق بوالده الراحل، في لقاء تلفزيوني أجراه الإعلامي المصري جمال الشاعر.
وتم تسجيل اللقاء في بداية مشوار إيهاب توفيق الفني، وغلب عليه روح المرح بين جمال الشاعر ووالد إيهاب توفيق، الذي تحدث بعفوية شديدة، وكانت الابتسامة تملأ ملامحه.
وخلال المقابلة التلفزيونية قال أحمد توفيق عن نجله المطرب "سعيد بنجاحه وعبوره للجمهور، إيهاب خجول إلى حد كبير، لكنه لا يخاف مواجهة الجمهور على المسرح".
وأضاف: "إيهاب رجل بالمعنى الحقيقي للكلمة، ويقدر المسؤولية، ولا يرتدي الخواتم والسلاسل ولا يقلد أحدا، وأحب الغناء منذ صغر سنه".
وبرر الوالد كسل إيهاب في الاستيقاظ صباحاً بأنه يسهر كثيراً من أجل البروفات، ويضطر للنوم في وقت متأخر.
وخلال اللقاء أيضاً طلب جمال الشاعر من الأب الغناء، واستجاب الأب الراحل وقام بغناء "على كيفك ميل".
كما تحدث إيهاب عن والده، وأشاد بدوره في حياته، ومساندته له من أجل الوصول للجمهور، وقام بغناء موال كان والده يحبه ويردد كلماته بشكل دائم.
وكان والد الفنان إيهاب توفيق لقي مصرعه في حريق هائل اندلع في فيلته بحي مدينة نصر بالعاصمة القاهرة.
وقال مصدر مقرب من أسرة "توفيق" إن الفيلا التي نشب فيها الحريق ملك المطرب، ويعيش فيها كل أفراد عائلته، موضحاً أن إيهاب كان موجوداً لحظة اندلاع الحريق.
وأضاف المصدر لـ"العين الإخبارية" أن كبر سن والد الفنان منعه من الحركة السريعة، وتفادي النيران التي التهمت كل محتويات الفيلا.
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