خالد النبوي يرفض الحديث عن "ممالك النار" في عرض "يوم وليلة"

رفض النجم خالد النبوي الحديث عن مسلسله الأخير «ممالك النار» وذلك في العرض الخاص للفيلم السينمائي الجديد «يوم وليلة»، بعدما وجهت له أسئلة خاصة عن مسلسله الذي عرض منذ أسابيع.

وقالت مصادر، إن الجهة المنتجة للعمل هي التي تمنع بطل العمل خالد النبوي من الحديث، بينما اكتفى «النبوي» التحدث عن فيلمه «يوم وليلة»، الذي يقام له عرضًا خاصًا داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر.

ويشارك في بطولة فيلم «يوم وليلة» كل من، خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

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