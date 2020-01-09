شيكو يلتقط "سيلفي" مع جمهور "عطل فني"

القاهرة – لايف ستايل
نشر الفنان شيكو، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة له، بصحبة جمهور مسرحيته الجديدة "عطل فني".
وعلق: "سيلفي مع أول جمهور شاف المسرحية وشافنا على المسرح عموما، الحمد لله".
وعرضت مسرحية "عطل فني" أمس الأربعاء 8 يناير، على مسرح أبو بكر الشدي- البوليفارد بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض، وتستمر حتى الأحد الموافق 12 يناير.
مسرحية "عطل فني" بطولة شيكو، هشام ماجد، أكرم حسني، نشوى مصطفى، أوتاكا، أيتن عامر، إسماعيل فرغلي، ومن تأليف أحمد شاكر، أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا.
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