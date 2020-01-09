إنجي خطاب تطالب جمهورها بالدعاء لهيثم أحمد زكي

القاهرة – لايف ستايل
نشرت الفنانة الشابة إنجى خطاب، صورة للراحل هيثم أحمد زكى، عبر خاصية "ستورى" على " انستجرام" مُطالبة بالدعاء له وطلب الرحمة والمغفرة.
وعلقت على الصورة قائلة: "متنسوش هيثم في دعائكم فليس له من يدعوا له لعل الله يسخر لكم من يدعو لكم اللهم ارحمه واغفر له واجعل مثواه الجنة"
يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكى توفي يوم 7 نوفمبر من العام الماضى إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 عاما.
وشاركت إنجي خطاب في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "كلبش 2" من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.
كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبدالعزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.
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