وفاة والد الفنان إيهاب توفيق بنتيجة حريق في مسكنه

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





""الخليج 365"" من بيروت: توفي السيد "أحمد" والد الفنان إيهاب توفيق بنتيجة حريق ضخم اندلع صباح اليوم الخميس 9 يناير في الفيلا الذي يسكنها بمنطقة مدينة نصر. وتشير الوقائع التي تناقلتها وسائل الإعلام إلى أن غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا باندلاع حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، فتحركت سيارات الإطفاء بسرعة وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للمساكن المجاورة.

لكن المؤسف هو أن والد الفنان المصري كان قد قضى بنتيجة الدخان الكثيف قبل السيطرة على النار التي امتدت من المدفأة الكهربائية التي أشغلها خلال نومه_بحسب المعلومات المتناقلة إعلامياً. فيما أشارت بعض المواقع الإخبارية إلى أن الحريق نتج عن ماس كهربائي,

وجاء في خبر صحيفة الأهرام المصرية أن عملية الإطفاء استغرقت ساعة ونصف،وسط انتشار للدخان داخل الشقة حيث كان السيد أحمد توفيق نائماً. فيما كانت الخادمة التي تعمل لديهم موجودة مع ابنها الذي استطاعت انتشاله والخروج من المنزل هاربة من النيران.

Advertisements

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن الفنان إيهاب توفيق حاول اقتحام المنزل أكثر من مرة لإنقاذ والده لكنه عجز عن ذلك بسبب ارتفاع ألسنة اللنار. علماً أنه تم فرض طوق أمني حول المنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تمت معاينة المبنى في موقع الحادث لتقدير حجم الخسائر والاستناد على أسبابه. ووافقت النيابة على دفن الجثة بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

من جهته، أكد الفنان إيهاب توفيق خبر وفاة والده إثر نشوب حريق في الفيلا الخاصة به وطلب له الدعاء بالرحمة والمغفرة، مشيراً إلى أنه تواجد في مكان الحادث وحاول إنقاذه، لكنه عجز عن ذلك.