شكرا لقرائتكم خبر عن "لعب وزحلقة وأغانى شعبية" متعب ويارا فى رحلة أسرية بالفيوم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضى النجم عماد متعب، مهاجم الأهلى والمنتخب الوطنى السابق، وقتًا ممتعًا مع زوجته يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة، وابنتيه تمارا وسيلين، فى الفيوم، والتقطت الطفلتان صور عديدة خلال التنزه على رمال الفيوم، حيث كانت تمسك إحداهما بلوح تزلج على الرمال، فيما التقط متعب وزجته صورًا أيضًا مع طفلتهما.

الأمر لم يقتصر على الصور التذكارية لتوثيق الرحلة فحسب، بل خاضت تمارا وسيلين، تجربة شيقة بتعلم صناعة الفخار خلال الرحلة الأسرية فى وادى الريان، بمحافظة الفيوم، كما تزلجت يارا وابنتيها على لوح التزلج فى منحدر رملى وسط حالة من البهجة والسعادة، إضافة إلى هذا خاض أفراد أسرة متعب جولة بالسيارة فى صحارى الفيوم شاركهم خلالها مرشد من المحافظة، كما تجولت يارا وطفلتيها فى المنطقة باستخدام الـ"توك توك"، وسط فرحة بالأغانى الشعبية التى سمعوها أثناء تنقلاتهم.



ابنة عماد متعب تستعد للتزلج على الرمال بالفيوم

ويذكر أن النجم عماد متعب، مهاجم الأهلى والمنتخب الوطنى السابق، كان قد دعا، الثلاثاء الماضى، الفنان محمد رمضان، للمشاركة فى مباراة اعتزاله، والذى لم يتم تحديد طرفيه أو موعد إقامته، ووجه القناص متعب الدعوة لمحمد رمضان على الهواء، على هامش الاستعداد لانطلاق حفل أفضل لاعب فى أفريقيا الذى تستضيفه مدينة الغردقة وتحديدًا فى سهل حشيش بحضور نجوم الرياضة الأفارقة، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب الثلاثى محمد صلاح نجم مصر وليفربول والسنغالى ساديو مانى نجم ليفربول والجزائرى رياض محرز نجم مانشستر سيتى الإنجليزى.

ويحضر الحفل العديد من الشخصيات العامة والرياضية على رأسهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وجيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى "فيفا"، وفاطمة سامورا سكرتير عام الاتحاد الدولى وهانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى "الكاف"، وكامل أبو على، رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالغردقة، وعمرو الجناينى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة بجانب أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى.



ابنة عماد متعب تصنع الفخار



ابنة عماد متعب فى رحلة بالفيوم

كما يحضر البرازيلى كافو، والأرجنتينى فيرون، والفرنسى يورى دجور كاييف، والانجليزى ستيف مكمانمان، والبرتغالى نونو جوميش، والسعودى سامى الجابر، واليابانى ناكاتا، والإيفوارى ديديه دروجبا، والإيفوارى يايا توريه، والأنجولى فلافيو، والكاميرونى روجيه ميلا، والسنغالى الحاج ضيوف، والغانى عبيدى بيليه، والزامبى كالوشا بواليا، والنيجيرى أموكاشى، والنيجيرى كانو، كما تم توجيه الدعوة إلى حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر والذى نجح فى قيادة "الفراعنة" للحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية، وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى الذى قاد "أحفاد الفراعنة" للحصول على بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً التى أقيمت فى مصر الشهر الماضى والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، ووائل جمعة، وأحمد فتحي، وأحمد حسن.

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ومن المقرر أن يتولى الكاميرونى صامويل إيتو أول من توج بجائزة أفضل لاعب فى افريقيا "4 مرات"، أعوام 2003 و2004 و2005 و2010 تقديم حفل توزيع الجوائز.



ابنة عماد متعب فى وادى الريان بالفيوم



ابنة يارا نعوم تتعلم صناعة الفخار



ابنتا عماد متعب يتعلمان صناعة الفخار



صورة من رحلة متعب وأسرته فى الفيوم



عماد متعب ويارا نعوم وابنتهما فى الفيوم