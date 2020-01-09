شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى السينما.. صورة نادرة لميرفت أمين بعدسة المصور فان ليو عام 1973 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت النجمة الجميلة ميرفت أمين تحتفظ بقدر كبير من جمالها ورونقها وشياكتها، حيث حصلت الفنانة على أكثر من لقب خلال مسيرتها الفنية، من أبرزهم "قطة السينما المصرية" وأيضا "ليدى السينما".

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى صورة للنجمة الكبيرة ميرفت أمين، التقطت بعدسة المصور الشهير فان ليو، حيث ترتدى فستانا قصير مع بعض المكياج، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وأشاروا إلى أن الصورة تم إلتقاطها في عام 1973.



ميرفت امين

فان ليو مصور فوتوغرافى أرمن مصرى، اشتهر بتصوير البورتريه ونفذ العديد من البورتريهات لمشاهير مصر، إلى جانب عدد من البورتريهات التى صور فيها نفسه.

الظهور الأخير للنجمة ميرفت امين، كان فى حفل عقد قران غادة رجب، وحفل زفافها، وسط حضور أسرتها وعدد كبير من أقاربها، كما حضر عدد من أصدقائها المقربين من داخل الوسط الفنى منهم، ورجاء الجداوى، ودلال عبد العزيز.

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وتشارك ميرفت أمين فى فيلم "أعز الولد" بطولة دلال عبد العزيز، وإخراج سارة نوح، حيث يصور فريق العمل الأيام المتبقية فى عدة مناطق متفرقة، وتبحث الجهة المنتجة طرح الفيلم فى موسم شم النسيم.

أخر أعمال ميرفت أمين كان مسلسل "قيد عائلى"، تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة، ويضم عددًا كبيرًا من الفنانين منهم ميرفت أمين وبوسى وصلاح عبد الله وسيمون وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز ونضال الشافعى وأحمد التهامى وأميرة هانى وكارولين عزمى، كريم عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين الشباب وينتمى لأعمال الـ45 حلقة وهو مرشح للعرض فى الموسم الشتوى.

وكذلك شاركت فى فيلم في فيلم "ممنوع الاقتراب والتصوير" مع الفنانة يسرا اللوزى والفنان بيومى فؤاد الذى عرض العام الماضى.