شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يتلقى العزاء فى والده بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام يوم الأحد المقبل عزاء والد الفنان إيهاب توفيق بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، والذى وافته المنية صباح اليوم الخميس إثر حريق ضخم بفيلا نجله إيهاب بمدينة نصر، وأقيمت صلاة الجنازة منذ قليل على جثمان الفقيد بمسجد السلام بمدينة نصر، وحرص عدد من الفنانين على تأدية صلاة الجنازة منهم حميد الشاعرى وهشام عباس، وأحمد ناجى مدرب حراس منتخب مصر السابق، وبعض الأصدقاء والأقارب.

كان والد إيهاب توفيق قد توفى في حادث حريق التهم الفيلا التي يسكن فيها، حيث فشلت كل محاولات الأسرة لإنقاذه وإخراجه من الفيلا بعد رؤية ألسنة النيران تخرج من المنافذ، وكشف الدكتور محمود عادل ابن عمة إيهاب توفيق أن "الدفاية" هى سبب اندلاع الحريق فى الفيلا، موضحًا أن عمه ترك الدفاية فى غرفة المعيشة ويبدو أنها احترقت والنار وصلت إلى الكنب بالغرفة ثم إلى باقى الفيلا.

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وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا المطرب إيهاب توفيق فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق، وانتقل فريق من نيابة مدينة نصر، لمعاينة الحريق، والذى أسفر عن والد إيهاب، كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق لكشف أسبابه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكان آخر ظهور لوالد ايهاب توفيق، فى عزاء زوجته التى توفيت بشهر أكتوبر من عام 2014 حيث تلقى العزاء فى مسجد الشرطة بصلاح سالم بجانب ابنه إيهاب، وشارك بالعزاء عدد كبير من نجوم الفن والغناء والرياضة، حيث رحلت زوجته عن عالمنا بعد صراع مع المرض، ووقتها قطع إيهاب توفيق عمله فى تونس وعاد إلى القاهرة لإلقاء نظرة الوداع على والدته.