شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء نانسى عجرم للتحقيق وعرضها على طبيب شرعى.. والسماع مجددا لأقوال زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن قضية السطو المسلح على فيلا نانسى عجرم وزوجها الدكتور فادى هاشم، والتي أسفرت عن قتل الشخص الذى حاول السطو على المنزل من قبل فادى، لم تنته بعد، حيث كتبت النيابة اللبنانية فصلا جديدا في هذه القضية.

القاضية اللبنانية أصدرت قرارات جديدة فى قضية حادثة منزل نانسى عجرم والمتعلقة بقتل المقتحم على يد فادي الهاشم بعد اقتحامه فيلتهم صباح الأحد 5 يناير، وذلك بعد طلب تقدم فيه وكيل عائلة القتيل قاسم الضيفة، يتضمن طلب التوسع بالتحقيق فى الدعوى المقامة من قبلهم ضد الهاشم.



من مستندات القضية

القاضية قررت التوسع بالتحقيق والاستماع مجددا لأقوال فادى الهاشم، وتفريغ الهواتف المحمولة التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال فى منزل المدعى عليه، وسحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل و التى توضح مكان حصول الجريمة.

كذلك أمرت القاضية بالتحقيق من موضوع اصابة نانسي عجرم زوجة المدعى عليه و الاستماع الى أقوالها، وعرضها على طبيب شرعى، والكشف على منزل المدعى عليه و بيان موقع الخروج منه و ما إذا كان قد دخل بالفعل الى ممر غرفة الأولاد كما يظهر بالفيديو، بخلاف استدعاء زوجة القتيل و بيان كل ما في شأنه التحقيق مجددا.

وكانت قناة O TV اللبنانية، قد أجرت لقاء مع نانسى عجرم عقب اخلاء سبيل زوجها، حيث قالت "اللى فعله شادى هو ردة فعل على مدة 6 أو 7 دقائق يهددنا .. ويقول له "فين مراتك .. فين بناتك" .. انا بس بدى أقول لك شخص انتقد فادى على اللى عمله يحطه حاله بذات الموقف ويشوف كيف كانت بتكون ردة الفعل ز م في حدا ولاده قدام عيونه وفى انسان مشغول فات على حرمة بيته ويدق بعيلته وولاده ومراته وما بيتصرف هيك"

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وتابعت "أكيد لا أتمنى أنا ولا فادى اللى صار .. وانا أريد تعزية أهله ووالدته وزوجته وأهله جميعا .. نحن لا نتمنى اللى صار معنا .. ولكن الظروف أجبرتنا"

من جانبها رفضت والدة القتيل محمد حسن موسى تقبل العزاء، وقالت في لقاء تليفزيونى، قائلة: "كنت لأتقبل العزاء لو ضرب في قدمه.. أو لو ضربته رصاصة أو اتنين أو تلاتة.. ولكن ليه 16 رصاصة".

وخلال لقائها بإحدى القنوات السورية، قالت والدة الشاب محمد حسن، "داخل أعزل .. ليه 16 رصاصة .. لا أقبل العزاء .. متل ما ولادها غاليين عليها ابنى غالى .. وهى حرمته ولاده .. عايزنى أقبل العزاء من قاتلة ابنى".