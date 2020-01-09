شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يصور الاختيار فى مدينة الإنتاج الإعلامى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف النجم أمير كرارة تصوير مشاهده فى مسلسل "الإختيار" فى ديكور بمدينة الإنتاج الإعلامى مساء اليوم الخميس ويستمر التصوير حتى صباح غد الجمعة، وينتقل بعدها أمير لديكور المعسكر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية، ويظهر فى العمل عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث على رأسهم النجم صلاح عبد الله وإياد نصار وآسر ياسين، والعمل يكتبه باهر دويدار، ويخرجه بيتر ميمى.

ويخضع كرارة لتمرينات في الجيم للمحافظة على لياقته البدنية، حيث يجسد في المسلسل شخصية العقيد أحمد المنسي، وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

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مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى".

وفى سياق متصل انتهى أمير كرارة من تصوير 3 أسابيع حتى الآن من العمل صور خلالهما العديد من المشاهد فى مناطق الإسماعيلية وديكور المنزل – بيت المنسى، كما يصور حالياً عدة مشاهد فى انشاص والتل الكبير، وعدد من مواقع التصوير، بجانب التصوير فى الصحراء، على أن ينتقل بعدها لديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من ضيوف الشرف وخلال تصوير المسلسل، الذى يعد من أقوى مسلسلات موسم الدراما المقبل، لاسيما أن العمل يكتظ بالنجوم ويتناول قصة حقيقية عن أسطورة الصاعقة وحياته المهنية والعائلية.