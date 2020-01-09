شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس وحميد الشاعرى ومدرب حراس منتخب مصر يشيعون جثمان والد إيهاب توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الفنانين على تأدية صلاة الجنازة على جثمان والد الفنان إيهاب توفيق الذى وافته المنية صباح اليوم أثر اندلاع حريق هائل بفيلا نجله بمدينة نصر، حيث حضر لتأدية الصلاة الكابتن أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، والفنان هشام عباس، والمطرب حميد الشاعرى، وأحمد أيوب، وعدد من الأصدقاء والأقارب.

وتوفى والد إيهاب توفيق إثر حادث حريق التهم الفيلا التى يسكن فيها، حيث فشلت كل محاولات الأسرة لإنقاذه وإخراجه من الفيلا بعد رؤية ألسنة النيران تخرج من المنافذ، وكشف الدكتور محمود عادل ابن عمة إيهاب توفيق عن أن "الدفاية" هى سبب اندلاع الحريق فى الفيلا، موضحًا أن عمه ترك الدفاية فى غرفة المعيشة ويبدو أنها احترقت والنار وصلت إلى الكنب بالغرفة ثم إلى باقى الفيلا.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا المطرب إيهاب توفيق في مدينة نصر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق، وانتقل فريق من نيابة مدينة نصر، لمعاينة الحريق، والذى أسفر عن والد ايهاب، كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق لكشف أسبابه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكان آخر ظهور لوالد ايهاب توفيق، في عزاء زوجته التي توفيت بشهر أكتوبر من عام 2014 حيث تلقى العزاء فى مسجد الشرطة بصلاح سالم بجانب ابنه إيهاب، وشارك بالعزاء عدد كبير من نجوم الفن والغناء والرياضة، حيث رحلت زوجته عن عالمنا بعد صراع مع المرض، ووقتها قطع إيهاب توفيق عمله فى تونس وعاد الى القاهرة لإلقاء نظرة الوداع على والدته.



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جثمان والد ايهاب توفيق (8)



جثمان والد ايهاب توفيق (9)



جثمان والد ايهاب توفيق (10)



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