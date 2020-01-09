شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان والد إيهاب توفيق مسجد السلام استعدادا لتشييع الجنازة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصل الآن جثمان والد الفنان إيهاب توفيق لمسجد السلام بمدينة نصر، استعدادا لتشييع جثمان الراحل وأداء صلاة الجنازة عليه، وكان والد الفنان إيهاب توفيق قد وافته المنية صباح اليوم الخميس إثر إندلاع حريق هائل بفيلا الفنان بمدينة نصر، حيث يصطحب الجثمان نجله الفنان إيهاب توفيق وبعض أقاربه، ليتوجه الجثمان بعد ذلك لدفنه بمقابر العائلة .

وتوفى والد ايهاب توفيق إثر حادث حريق التهم الفيلا التي يسكن فيها، حيث فشلت كل محاولات الأسرة لإنقاذه وإخراجه من الفيلا بعد رؤية ألسنة النيران تخرج من المنافذ، وكشف الدكتور محمود عادل ابن عمة إيهاب توفيق أن "الدفاية" هى سبب اندلاع الحريق فى الفيلا، موضحا أن الراحل ترك الدفاية فى غرفة المعيشة ويبدو أنها احترقت والنار وصلت إلى الكنب بالغرفة ثم إلى باقى الفيلا.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا المطرب ايهاب توفيق فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق، وانتقل فريق من نيابة مدينة نصر، لمعاينة الحريق، والذى أسفر عن والد ايهاب، كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق لكشف أسبابه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكان آخر ظهور لوالد ايهاب توفيق، فى عزاء زوجته التى توفت بشهر أكتوبر من عام 2014 حيث تلقى العزاء فى مسجد الشرطة بصلاح سالم بجانب ابنه ايهاب، وشارك بالعزاء عدد كبير من نجوم الفن والغناء والرياضة، حيث رحلت زوجته عن عالمنا بعد صراع مع المرض، ووقتها قطع ايهاب توفيق عمله فى تونس وعاد الى القاهرة لإلقاء نظرة الوداع على والدته.

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