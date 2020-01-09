شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت: أتمنى عدم الدخول فى موقف مالى يضطرنى للمشاركة بفيلم Ocean’s 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل النجم العالمي براد بيت علي جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood، وذلك خلال حفل توزيع جوائزNBR ، الذى أقيم مساء الأربعاء، وقد استبعد براد بيت، مشاركته مجددًا فى أى فيلم من أفلام Ocean فى المستقبل، وذلك بعد فوزه بجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل مساعد، وقد حضر النجم - الذى فاز فى نفس الفئة فى حفل جوائز NBR - الحفل الذى أقيم فى نيويورك، بحضور برادلى كوبر، وأوما ثورمان، وروبرت دى نيرو، ليلة الأربعاء.





وقال براد بيت، مازحًا خلال الخطاب الذى تحدث فيه بعد حصوله علي الجائزة، إن "أهدافى فى الحياة بسيطة للغاية الآن.. كن سعيدًا، ابق فى صحة جيدة ولا تدخل فى موقف مالى حيث يتعين على أن أشارك فى فيلم Ocean’s 14.. سنرى"، ويبدو أن براد بيت، قال ذلك مازحًا، حيث أن الفيلم مجرد مشروع منذ 2009 ولم ير النور حتى الآن، وهذا ما جعل الحاضرون يلقون الضحكات مع ختامه بكلمة "من يعلم سنرى"، وقد قام "بيت"، الذى حصل على جائزة لدوره من قبل كليف بوث فى كوينتين تارانتينو لمرة واحدة فى هوليوود، ببطولة فيلم Ocean's 11، وOcean's 12، وOcean's 13، وكلها من إخراج ستيفن سودربرج.

وقد تمت إعادة تشغيل الفيلم بالكامل فى عام 2018 بعنوان Ocean's 8، بطولة ساندرا بولوك، وكيت بلانشيت، وريهانا، التى شهدت ظهور نجم trilogy مات دامون فى دور رائع، ويشير التقرير الذى نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إلى أن براد بيت كان أكثر انتقائية للأدوار التى اختارها فى السنوات الأخيرة، وبدلاً من ذلك، ركز على الإنتاج كجزء من شركة Plan B تتضمن أفلامهم فيلم " 12Years a Slave" و"Moonlight" و"Ad Astra"، الذى قام براد بيت ببطولته أيضًا.

ويشار إلى النجم براد بيت، كان قد فاز فى حفل جولدن جلوب 2020 بجائزة est Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture، عن دوره بفيلم Once Upon a Time in Hollywood، فيما فازت أوليفيا كولمان بجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة فى مسلسل تلفزيونى لفئة الدراما عن دورها بمسلسل The Crown.

بينما حصدت لورا ديرن بجائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها فى فيلم Marriage Story، فيما فازت أغنية (I'm Gonna) Love Me Again بجائزة جولدن جلوب أفضل أغنية فيلم من فيلم Rocketman.

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فاز فيلمMissing Link بجائزة جولدن جلوب أفضل فيلم أنيميشن متوفقا على أفلام Frozen و "How to Train Your Dragon: The Hidden World" و "Toy Story 4"و"Lion King"، فيما فاز Once Upon a Time in Hollywood بجائزة أفضل سيناريو نالها كوينتن تارانتينو.

فيما فاز الفيلم الكورى الجنوبى طفيلى "Parasite" بـجائزة الجولدن جلوب لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وفاز أيضا النجم راسل كرو بجائزة أفضل أداء لممثل فى سلسلة محدودة أو فيلم موشن مصنوع للتلفزيون عن دوره فى The Loudest Voice، وتغيب راسل عن الحضور وذلك بسبب حرائق أستراليا.

فيما نال الممثل المصرى العالمى رامى يوسف بجائزة جولدن جلوب أفضل أداء لممثل فى مسلسل تلفزيونى - موسيقى أو كوميدى، وذلك عن مسلسل رامى، وعلق أثناء تسلمه الجائزة قائلا "الله أكبر".

حضر الحفل النجم المصرى العالمى رامى مالك والنجمات كيت بلانشيت وجينفير لوبيز وتايلور سويفت إلى حفل حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب، فيما سبق وحضر إلى السجادة الحمراء للحفل كل من الفنان اللبنانى تونى شلهوب وإلتون جون و صوفيا فيرجارا وجو مانغانيلو وشايلين وودلي، والنجمة جينيفر أنيستون ومارجو روبى وكيت هارينجتون و أنسيل إلغورت و أوليفيا كولمان و كايتلين ديفير وعارضة الازياء شانتيل براون يونج والمذيعة ألين دى جينيريس وزوجتها بورشيا دى روسي، وناعومى واتس وكيرستين دانست وتوماسن ماكنزي، وكارول بيرنت و داكوتا فانينج ونيكول الأنصارى كوكس و سينثيا إيريفو و كيت ماكينون و جيليان أندرسون و آنا دى أرماس و ويسلى سنايبس و ستيفن موير و آنا باكوين و لورين جراهام والمغنية صوفيا كارسون ومقدمة البرامج جينى ماى وجيوليانا رانسيك وجريتا جيروج و ريان سيكريست و جو ألوين.