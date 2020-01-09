"هتعمل قلبان".. ابنة أصالة توجه رسالة للجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

قالت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، إنها تتواجد مع والدتها حاليًا، وشاهدة على الأغنية التي تم طرحها تحت عنوان "شامخ"، مؤكدة أن الأغنية "هتعمل قلبان".

وظهرت "شام"، في فيديو نشرته والدتها عبر خاصية "استوري انستجرام"، قالت خلاله: "يا جماعة أنا مع ماما، بدي أقولكم إنه هيصير فيه قلبان لإنها منزلة أغنية من القلب أنا متحمسة جدا انتظرونا".

وأعلنت أصالة قبل أيام خبر انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد عدة أشهر من الشائعات التي لاحقتهما. وكتبت على حسابها بانستجرام: "صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عن والد أبنائي (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتى هلكت ومشاعر أولادى.

كما نشر طارق العريان صورة تجمعه بأصالة بـ"إنستجرام": "لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل، سأظل أحب هذه الروح الجميلة، وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد".