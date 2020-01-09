كيف انتهت أزمة أبطال فيلم "ولاد رزق"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد الخبير القانوني حسام لطفي انتهاء الأزمة الخاصة باستغلال شخصيات فيلم: "ولاد رزق" بإعلانات شركات المحمول والمياه الغازية، وذلك بعد تنازل المؤلف صلاح الجهيني عن الدعوى القضائية التي أقامها للمطالبة بعدم عرض الإعلانات، بسبب تجاهل الشركات لحقوقه الأدبية والمادية مؤلفًا للفيلم.

وقال لطفي في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "التنازل عن الدعوى والشكوى التي قدمت إلى الرقابة على المصنفات الفنية، تم بعد التصالح، وسداد منتج ومخرج الفيلم طارق العريان كافة المستحقات المالية للكاتب صلاح الجهيني، وبناءً على ذلك من المقرر طرح الإعلانات".

وكان المؤلف صلاح الجهيني قد كشف عن استغلال شركات للمحمول والمياه الغازية شخصيات من تأليفه؛ جُسدت في فيلم "ولاد رزق"، دون موافقة كتابية مسبقة منه، مما يمثل تعديًا على الحق الأدبي عن شخصيات من إبداعه.