عائشة بن أحمد لـ"الخليج 365": راضية عما حققه "الفلوس".. وتامر حسني متعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، إن معظم ردود الأفعال التي جاءتها على فيلم "الفلوس"، المعروض حاليا في "السينمات" إيجابية، سواء تلك التي تراها على مواقع التواصل الاجتماعي أو التي تأتيها من أصدقائها المقربين.

وأضافت عائشة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الدور مختلف عن كل الأدوار التي قدمتها من قبل، وراضية عما حققه الفيلم، ومن الطبيعي أن نجد أراء مع الفيلم، وأخرى تنتقده، مثل أي عمل فني".

وأشارت عائشة إلى أنها صوّرت مشاهدها في لبنان، متابعة "الكواليس مع الكل كانت لذيذة ولطيفة، حبيت الشغل معاهم واستمتعت الشهر اللي قعدناه في لبنان، تامر حسني كان متعاون جدا وكذلك زينة وخالد الصاوي وسلام، وخرجنا من الفيلم أصحاب".

"الفلوس" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق. بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي. عائشة بن أحمد، محمد سلام.