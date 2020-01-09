الصور الأولى من جنازة والد إيهاب توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وصل منذ قليل، جثمان والد الفنان إيهاب توفيق، لمسجد السلام بمدينة نصر، لتأدية صلاة الجنازة عليه.

وكان حريق هائل اندلع في وقتٍ مبكرٍ من صباح اليوم في فيلا الفنان إيهاب توفيق، ودفعت الحماية المدنية بـ8 سيارات إطفاء لإخماد النيران.

وقال مصدر في مديرية أمن القاهرة إن المعاينة الأولية للحادث تشير إلى أن ماسًا كهربائيًا بدفاية في الطابق الأول السبب وراء اندلاع النيران في الفيلا، وقال عاملون في المنزل إنهم فشلوا في السيطرة على النيران، وإنقاذ والد الفنان، فيما تبين أنه أصيب باختناق أسفر عن وفاته.