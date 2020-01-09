فيديو| هشام عباس ومحمد الحلو يحملان نعش والد إيهاب توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حرص الفنان هشام عباس والفنان محمد الحلو، على الوقوف بجوار صديقهما الفنان إيهاب توفيق في جنازة والده.

وتشيع جنازة والد الفنان إيهاب توفيق حاليا، من مسجد السلام في مدينة نصر، وبعدها سيتم دفنه في مقابر العائلة.

ورحل والد الفنان إيهاب توفيق عن عالمنا صباح اليوم الخميس 9 يناير، بعد اندلاع حريق في منزله بمدينة نصر، إثر اشتعال مدفأة كهربائية، مما تسبب في اختناقه.