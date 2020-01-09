محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
حرص الفنان هشام عباس والفنان محمد الحلو، على الوقوف بجوار صديقهما الفنان إيهاب توفيق في جنازة والده.
وتشيع جنازة والد الفنان إيهاب توفيق حاليا، من مسجد السلام في مدينة نصر، وبعدها سيتم دفنه في مقابر العائلة.
ورحل والد الفنان إيهاب توفيق عن عالمنا صباح اليوم الخميس 9 يناير، بعد اندلاع حريق في منزله بمدينة نصر، إثر اشتعال مدفأة كهربائية، مما تسبب في اختناقه.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| هشام عباس ومحمد الحلو يحملان نعش والد إيهاب توفيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.