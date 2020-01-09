"امتداد لحلم محققتوش"..والد إيهاب توفيق يتحدث عن نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدث أحمد توفيق عن نجله الفنان إيهاب توفيق، في بداياته الفنية، معربًا عن فخره به، في لقاء نادر له.

قال "توفيق الأب"، إن إيهاب ابنه الأكبر والوحيد بعدما توفي شقيقه، وهو في عمر الـ14، وإن وفاة شقيقه أثرت على حياته، خاصةً وأن الثنائي لم يفترقا نهائيًا، وبعد الوفاة شعر إيهاب توفيق إنه وحيد دون زميل أو رفيق.

وأضاف الأب الذي لقي مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم: "عمري ما حاربت موهبة إيهاب لكني في الوقت نفسه لم أشجعه بالقدر الكافي: " كنت فاكره هيبقى موسيقي؛ لأنه كان بيعزف على العود بتاعي".

وتابع: "إيهاب كان بيحب يسمعني وأنا بغني، وهو امتداد للحلم اللي محققتوش".

وعن عيوب نجله قال أحمد توفيق: "عيوبه الكسل والعناد، وأحيانًا بيكون مش في مصلحته، ولكن هذه الصفة اكتسبها من تأثير ماضيه الأليم".

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وأكد أن إيهاب توفيق خجول جدًا إذ قال: "ابني خجول شوية، لكنه راجل، عمره ما لبس سلسلة ولا الحاجات بتاعت الشبان دي، موضحًا: "كان عندي خاتم إديتهوله ومرضاش يلبسه".

وفي اللقاء ذاته، قال إيهاب توفيق إنه تعلم من والده كيفية أن يكون طيبًا مع الناس.

كان حريق هائل اندلع في وقتٍ مبكرٍ من صباح اليوم في فيلا الفنان إيهاب توفيق، ودفعت الحماية المدنية بـ8 سيارات إطفاء لإخماد النيران.

وقال مصدر في مديرية أمن القاهرة: إن المعاينة الأولية للحادث تشير إلى أن ماسًا كهربائيًا بدفاية في الطابق الأول السبب وراء اندلاع النيران في الفيلا، وقال عاملون في المنزل: إنهم فشلوا في السيطرة على النيران، وإنقاذ والد الفنان، فيما تبين أنه أصيب باختناق أسفر عن وفاته.