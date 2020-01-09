تراند اليوم : شاهد.. كويتية تقلب السوشيال ميديا بتصرف غريب عند رؤية تامر حسني

أثارت مواطنة كويتية، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصرفها بشكل غريب عند رؤيتها له في الكويت، التي يتواجد فيها حاليا؛ لإحياء حفل غنائي مساء اليوم الخميس.

ويظهر في الفيديو المتداول، انهيار الفتاة بالبكاء عند رؤيتها للفنان تامر حسني، وقد بدت مصدومة ومتفاجئة برؤية الفنان الذي حاول تهدئتها، وبقيت الفتاة ترتجف لدقائق مخاطبة الفنان تامر حسني بأنها غير مصدِقة، قبل أن يحتضنها ويطالبها بالهدوء.

ولاقى تصرف الفتاة المعجبة ردود فعل من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا مقطع الفيديو على نطاقٍ واسع واصفين تصرفها ”بالتمثيل المبالغ فيه“، وسط عبارات وانتقادات لاذعة للفتاة، فيما وصف أخرون الفنان بملك الموت والمسيح الدجال لردة فعل المعجبة