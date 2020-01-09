تراند اليوم : صدمة بالوسط الفني بعد وفاة هذا الفنان الشاب

سادت حالة صدمة في الوسط الفني بعد إعلان وفاة الفنان العُماني مؤيد اليافعي، أمس الأربعاء؛ بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما أفاد به صديقه الفنان عبدالعزيز الغريبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الفنان عبدالعزيز الغريبي، إن الفنان الراحل اليافعي كان يتلقى العلاج بالخارج قبل أن يقرر العودة إلى سلطنة عمان، ليتوفى لاحقا، فيما ذكر الإعلامي أحمد بن فارس النهدي أن اليافعي تعرض لجلطة أدت لوفاته.



ويعد الفنان الشاب مؤيد بن سالم عبدالرب اليافعي أحد أبرز فناني المسرح في السلطنة، والذين أثروا في الساحة الفنية، ولعب دورا بارزا في مسرحية ”الغريقة“، كما شارك في مسرحيتي “عين الحسود” و”حمران العيون”، إضافة إلى عدة مسرحيات أخرى وعدد من التمثيليات المسرحية بفرقة صلالة الأهلية.

