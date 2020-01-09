بالفيديو: الفنانة صمود الكندري تكشف عن سر نضارة بشرتها بهذه العشبة السحرية

وثقت بالأمس الفنانة الكويتية صمود الكندري عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الإجتماعي “سناب شات” سر نضارة بشرتها وروتينها اليومي بالإعتماد عليه، ذكرت أن سبب تلك النضارة يعود لعشبة ” المره” تضعها في قوالب الثلج ومن ثم يتم تجميدها وتقوم بدعك مكعب من الثلج على بشرتها بشكل يومي.

والمر: هو مادة صمغيّة تأتي من شجرة تنتمي إلى جنس (Commiphora) والتي تنمو في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتتميز المره بالعديد من الفوائد للبشره من أبرزها: يعالج المرّ حب الشباب بالوجه، يساعد المرّ على تفتيح البشرة، يساعد المرّ على تسمين الوجه والخدين ونفخها، يساعد استمرار استخدام منقوع المرّ على إزالة شوائب الوجه وتوحيد لون البشرة ، يمنح منقوع المر البشرة نضارةً وجمالاً. يساعد المر على تضييق مسامات الوجه الواسعة وسدّها.وأيضاً يعمل المر على التخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة بالوجه، بالإضافة إلى مكافحة الشيخوخة المبكرة.

ومن الجدير بالذكر أن صمود الكندري، ممثلة كويتية أثبتت وجودها على الساحة الفنية، منذ أن كانت في عمر الـ16. سطع نجمها في مسلسل “ساهر الليل” في عام 2010، لتصبح من ذلك الوقت واحدة من أهمّ النجمات الكويتيات في العالم العربي.تحظى صمود الكندري بشعبية واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ويتابعها العديد من محبيها والمهتمين بأخبارها.