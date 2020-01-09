بالفيديو.. ناشطة كويتية: قبل ماكون “مطيرية” أنا كويتية.. والمفترض لاوجود للقبيلة بيننا اليوم

تداول بالأمس رواد منصة التواصل الإجتماعي مقابلة للناشطة الكويتية نور المخلد رئيسة فريق إيثار التطوعي لوقف العنف ضد المرأة ، ذكرت في مقابلتها أن حرية الرأي والديموقراطية يجب أن تمارس أولاً في المنزل بين أفراد الأسرة.

وأثارت نور المخلد الجدل بإجابتها على سؤال الصحفية ما إذا كان المرشح “مطيري” من نفس قبيلتها أن تنحاز له أثناء التصويت بحجه الدم ؟ قالت نور: “أنا ضد القبلية وضد التطرفية وبالنهاية هذي أسمها ديموقراطية مايصير ألتزم بشيء معين أو شخص معين فقط لأنه ينتمي لشيء أنا أنتمي له بالنهاية أحنا كلنا كويتين أنا قبل ماكون مطيرية أنا كويتية عرفتي فما له علاقه القبلية هذي المفروض ماتكون موجودة اليوم ” .

وواجهت نور المخلد إنتقادات لاذعة بشأن آنها “كويتية قبل ماتكون مطيرية” وتسائل بعض المغرودون ما إذا البيضة وجدت قبل الدجاجة؟ فرد مغرد : “( انا مو مطيري ) انتي مطيرية قبل ان تكوني كويتية وان كنا ضد التعصب القبلي والطائفي الانتماء للقبيلة سبق الانتماء للكويت وهذا واقع ولا ينكر الواقع الا جاحد نيتج واضحه ولا غبار عليها ولكن الكلام خطأ”. وعلق آخر : “قبل لا تكونين مطيرية كنتي كويتية شلون على فكره بس ترا القبيلة وجدت قبل الدولة”.

ومن الجدير بالذكر أن نور المخلد ذات الـ 24 عاما فور تخرجها من الجامعة، بتخصص تسويق، ساهمت بالكثير من الحملات الديموقراطيه ودعم المرأه وكان لنور نشاطات في العمل النقابي الطلابي. وحظيت المخلد بالكثير من التشجيع و الدعم لأرآها وأفكارها.