اندلع حريق كبير في منزل والد المطرب المصري إيهاب توفيق، مما أدى إلى وفاة والده، حسبما كشفت تقارير صحفية محلية، الخميس. ونقل موقع “مصراوي” الإخباري عن مصدر أمني في القاهرة، إن والد الفنان لقي مصرعه في الحريق الذي نشب بمنزله الواقع في حي مدينة نصر بمدينة القاهرة.

وأكد المصدر أن الحريق تمت السيطرة عليه قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، بعد الدفع بـ8 سيارات إطفاء.

وكشفت التحريات أن مصدر الحريق الذي نشب في الفيلا، مدفئة في الطابق الأول، وأن والد إيهاب توفيق توفي من جراء الاختناق.

وقال إيهاب توفيق لـ”مصراوي”، إن الحريق نشب في الساعات الأولى من صباح الخميس أثناء وجوده بالطابق الثاني من الفيلا.

وأضاف: “عندما شاهدت الأدخنة تتصاعد من الطابق الأول، حيث يقيم والدي ركضت لأحاول إنقاذه إلا أن النيران وكثافة الدخان حالت دون ذلك”.

وتابع: “لم يستطع أحد الدخول له قبل وفاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمه الله”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والفيديو: احتراق منزل الفنان إيهاب توفيق ووفاة والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.