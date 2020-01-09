بهذه الكلمات.. رامي صبري هنأ أصالة علي كليب شامخ

هنأ الفنان رامي صبري، الفنانة أصالة، وذلك بمناسبة طرح كليبها الجديد الذي يحمل عنوان "شامخ" علي "اليوتيوب". وكتب "صبري" علي صورة اصالة قائلا:"مبروك يا حبيبتي الله يسعدك دايما وتكوني قد اي محنه في حياتك وانا دائما جمبك .. يلا اسمعو الاغنيه الخطيره دي". وتكوني قد اي محنه في حياتك وانا دائما جمبك .. يلا اسمعو الاغنيه الخطيره دي". ويشار أن آخر أعمال رامي Advertisements صبري البوم "فارق معاك" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في مصر و الوطن العربي وهو من إنتاج شركة "نجوم ريكورد". صبري البوم "فارق معاك" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في مصر و الوطن العربي وهو من إنتاج شركة "نجوم ريكورد".

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