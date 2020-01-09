شاهد.. لطيفة تنعي والد إيهاب توفيق

نعت النجمة الكبيرة لطيفة والد الفنان إيهاب توفيق الذي رحل عن عالمنا إثر حريق اندلع في الفيلا الخاصة به صباح اليوم الخميس، وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكتبت لطيفة علي صورة للفنان إيهاب توفيق قائلة:"أخويا الغالي إيهاب البقاء لله في وفاة الوالد و ربنا يصبرك .. هذا قضاء الله و قدرة و قدر الله وما شاء فعل ... ربنا يحفظك و يحفظ عيلتك و

اولادك. وانا لله وانا اليه راجعون".

يذكر أن الفنانة لطيفة طرحت سابقًا ألبوم بعنوان فريش، ويضم الألبوم 12 أغنية من بينهم: تحلو الأيام، ملحوقة، بحر الغرام، كل اللي حبوا، علشان حبيت، أخون لا، أول مرة يا حبيبي.

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