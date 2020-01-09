أوركسترا القاهرة يحتفي بذكرى ميلاد بيتهوفن

يطلق أوركسترا القاهرة السيمفوني سلسلة حفلات تحمل اسم المؤلف الألماني الشهير لودفيج فان بيتهوفن؛ احتفالا بمرور 250 عامًا على ميلاده، تبدأ أولها في الثامنة مساء يوم السبت المقبل على المسرح الكبير ويقودها المايسترو هشام جبر ، ويشارك خلالها عازفة البيانو الفنلندية لورا ميكولا والسوبرانو الصينية اكسين وانج. خلالها عازفة البيانو الفنلندية لورا ميكولا والسوبرانو الصينية اكسين وانج. ويتضمن البرنامج من مؤلفات بيتهوفن افتتاحية لينور وكونشيرتو البيانو والأوركسترا إلى جانب السيمفونية الرابعة لـ مالر. يذكر أن بيتهوفن مؤلف موسيقي ألماني ولد في ديسمبر 1770 وتوفي في شهر مارس 1827، ويعد أحد أبرز عباقرة الموسيقى باعتباره مبدعًا لأعمال موسيقية خالدة، حيث قدَّم أول عمل موسيقي وعمره 8 أعوام، وتشمل مؤلفاته للأوركسترا تسع سيمفونيات وخمس مقطوعات موسيقية على البيانو ومؤلفة واحدة للفيولينة كما كتب العديد من الأعمال كمقدمات للأوبرا. ألماني ولد في ديسمبر 1770 وتوفي في شهر مارس 1827، ويعد أحد أبرز عباقرة الموسيقى باعتباره مبدعًا لأعمال موسيقية خالدة، حيث قدَّم أول عمل موسيقي وعمره 8 أعوام، وتشمل مؤلفاته للأوركسترا تسع سيمفونيات وخمس مقطوعات موسيقية على البيانو ومؤلفة واحدة للفيولينة كما كتب العديد من الأعمال كمقدمات للأوبرا.

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