فيديو.. أصالة تطرح شامخ بعد الانفصال

طرحت الفنانة أصالة أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "شامخ"، وذلك عبر قناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". ". والأغنيه من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبد العزيز المنى، وتوزيع موسيقي Advertisements منتصر محمد علي. منتصر محمد علي. ويشار أن أصالة أعلنت، منذ يومين انفصالها بشكل رسمي من المخرج طارق العريان، بعد زواج دام أكثر من 14 عاما.

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