"الحضرة" تقدم أولى حفلاتها بالأوبرا 31 يناير

تحيى مجموعة "الحضرة" للإنشاد الصوفي أولى حفلاتها بالعام الجديد على خشبة مسرح الجمهورية بدار الأوبرا المصرية يوم 31 يناير الجاري.

ويقدم أعضاء فرقة "الحضرة" بقيادة مؤسسها نور ناجح، مجموعة من القصائد والتواشيح التي اشتهرت بها في كل حفلاتها لكبار مشايخ الصوفية، أمثال محيي الدين بن عربي، والحلاج والسيدة رابعة

العدوية، ومن المعاصرين أحمد الشافعي، والشيخ صالح الجعفري وغيرهم، ومن أبرز ما ستقدمه في الحفل "مددَّ يا سيدة"، و"إيه العمل" و"حلفت بسرك الأسمى يمينا" و"صل على المدثر" و"إننا فقراء"،كما تنوي الفرقة تقديم وصلة ذكر جديدة ب 5 أسماء من أسماء الله الحسنى.

وتعد "الحضرة" من أهم التجارب الغنائية على الساحة حاليًّا، وتعتبر أول فرقة مستقلة تعتمد على الحضرة الصوفية في الغناء بالأداء الجماعي المبني على فكرة الابتهالات والإنشاد الديني والذي عاد وبقوة في الآونة الأخيرة، وتتكون الفرقة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية الذين يقدَّمون الحالة الروحانية للحضرات المصرية بشتى طرقها من خلال الإنشاد الديني والابتهالات والذكر والمديح.