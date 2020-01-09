ياسمين صبري تبدأ تصوير فرصة ثانية السبت

تبدأ الفنانة ياسمين صبري تصوير أحداث مسلسلها الجديد "فرصة ثانية" يوم السبت المقبل، بعد استقرار المخرج مرقس عادل على أماكن التصوير والأبطال المشاركين فى العمل.
ومن المقرر عرض المسلسل خلال سباق دراما رمضان المقبل، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى اجتماعى عنفتاة تبحث عن العاطفة.
"فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، دياب، أحمد مجدى، آيتن عامر، عمر الشناوى، محمود البزاوى، كريم عبدالخالق، هبة عبدالغنى، تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيدبشير، إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجى.
ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتي"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وإدوارد وآخرون، وهو من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.
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