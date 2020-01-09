غدا.. حريم النار يختتم عروضه على مسرح الطليعة

تختتم، غدًا الجمعة، فعاليات العرض المسرحى "حريم النار"، على خشبة مسرح الطليعة التابع للبيت الفنى للمسرح، بعد ليالى عرض ناجحة.

والعرض المسرحى إنسانى اجتماعى ملئ بالصراعات والانفعالات النفسية، حيث تدور الأحداث حول تسلط وقسوة شخصية الأم على بناتها

الخمسة، حيث فرضت عليهن الحداد بعد وفاة الأب، وقامت بحبسهن فى المنزل، حتى يظهر الشاب أحمد على، ليتصارعن عليه، وبالأخص الأخت الصغرى المتمردة "قوت" التى دافعت عن حبها له حتى لقيت حتفها .

"حريم النار"، بطولة عايدة فهمى، منال ذكى، عبير لطفى، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل، كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسنى، مصمم استعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، العرض من تأليف شاذلى فرح وإخراج محمد مكى.