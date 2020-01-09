أوبرا فوتسيك بث مباشر من نيويورك للقاهرة السبت

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، النقل المباشر لعروض أوبرا المتروبوليتان الأمريكية من نيويورك، حيث تبث في الثامنة مساء السبت المقبل، على المسرح الصغير "أوبرا فوتسيك" للمؤلف النمساوي "البان بيرج".

وتمثل الأوبرا دراما اجتماعية تعبر عن المشاعر الإنسانية المتناقضة، حيث تروي قصة الجندي "فوتسيك"، الذي دفعه عشقه لزوجته وغيرته عليها إلى قتلها ثم الانتحار

غرقًا بعد مروره بأزمات حياتية متعددة.

وتعد "أوبرا فوتسيك" أحد أبرز مؤلفات "ألبان بيرج"، وضعها بين عامي 1914 و1922، مستلهمًا نص مسرحي درامي كتبه بنفس الاسم الألماني "جورج بوخنر".

وتأتي تجديد رخصة النقل الحصري والمباشر لعروض أوبرا "المتروبوليتان" الأمريكية في إطار التواصل والتعاون المشترك، بهدف إيجاد حالة

من الرواج الفني والثقافي في مصر، وللتعريف بثقافات العالم المختلفة من خلال خطة، تلتزم بها إدارة الأوبرا المصرية وتتوافق مع أهدافها لإثراء الحياة الفنية في مصر.

ومن المعروف أن التقنية التي تنقل بها العروض عالية الجودة، تتميز بالصوت المجسم، وشاشة العرض الضخمة بمساحة المسرح الصغير، حيث يشعر المشاهد أنه داخل مسرح "المتروبوليتان" بأمريكا، كما وضعت دار الأوبرا المصرية كافة الاحتياطيات والمواصفات العالمية المتعارف عليها في هذا المجال من أجل ضمان جودة البث.