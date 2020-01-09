حفل جديد لفرقة الموسيقى العربية للتراث غداً

تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، حفلا في الثامنة من مساء الجمعة 10 يناير، على مسرح معهد الموسيقى العربية.
ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من أروع أعمال التراث لكبار الملحنين في الوطنالعربي يشدو بها نجوم الفرقة "حنان عصام، أنغام مصطفى، رضوى سعيد، ريم حمدي، محي صلاح، ياسر سليمان، أحمد صبري، وعاطف عبدالحميد.
يذكر أن فرقة التراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقي الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، والمونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوي الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي.
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