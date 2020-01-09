هيثم سعيد يطرح كليب أغنية تفتح الشباك .. فيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري ​هيثم سعيد​ أغنيته المنفردة الجديدة "تفتح الشباك" منذ ساعات قليلة، عبر يوتيوب وحساباته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

ويشار الى أن أغنية "تفتح الشباك" من كلمات الشاعرة سلمى رشيد، ألحان أحمد البرازيلي وتوزيع زووم، وهو التعاون الاول بين هيثم سعيد وبين الشاعرة سلمى رشيد.

يذكر أن الفنان هيثم سعيد، طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "أكتر" عبر يوتيوب، وحققت نجاحا كبيرا بين المتابعين.

وكان هيثم سعيد اشتهر منذ بداياته من خلال أغنيته "هما ما لهم بينا ياليل" التي لاقت رواجاً كبيراً فور إطلاقها.

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