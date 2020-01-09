الصدفة تجمع ميلاد يوسف بهذا الشخص-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - التقى الممثل السوري ​ميلاد يوسف​ صدفة بالممثل السوري ​سليمان يوسف رزق​، ونشر ميلاد صورة له برفقته على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها قائلا: "لتقينا بالصدفة ضحكنا كتيير وتذكرنا الايام الخوالي، سليمان يوسف رزق ..رح تضل دائما موهوب، وأنت غالي ابن غالي".

ولاقت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين.

الجدير ذكره ان سليمان ولد عام 1999، وهو ابن المخرج السوري يوسف رزق والممثلة السورية أمانة والي، وقد شارك في عدد كبير من الأعمال منها "قتل الربيع و زمن العار".

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