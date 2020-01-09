كريم فهمي يلتقى ياسمين عبد العزيز في "ونحب تاني ليه"

ميرنا وليد - بيروت - يلتقي الممثل المصري ​كريم فهمي​ والممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ في مسلسل "​ونحب تاني ليه​" الذي يكتبه عمرو محمود ياسين ويخرجه مصطفى فكري ويخوضان من خلاله السباق الرمضاني المقبل، ليسجل العمل التعاون الأول بين كريم وياسمين، كما يعود كريم بالمسلسل إلى الدراما بعد غيابه عن رمضان 2019.

ويشار الى أن مسلسل "ونحب تاني ليه" مقرر انطلاق تصويره في النصف الثاني من شهر كانون الثاني الجاري بعد الانتهاء من التعاقد مع جميع الأبطال ومعاينة أماكن التصوير.

الجدير ذكره أن العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث يتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعاني منها معظم الأزواج.

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