محمد حماقي ومشتركو "ذا فويس" يطلقون جولتهم في دبي

ميرنا وليد - بيروت - التقى مشتركو برنامج " ذا فويس " بالمحبين في دبي أثناء حفلٍ ضخم خلال جولتهم التي انطلقت يوم أمس ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ 25.

وفي التفاصيل، اطلّ نجم ذا فويس 2019 مهدي عياشي و​المشتركين​ النهائيين ​ايمان​ عبدالغني، فهد مفتخر، رضوان الأسمر، إبراهيم مشولي، سندي لطي، ​ميشيل​ شلهوب، إيمان الحاج، رباب ناجد وأدّى كل مشترك ​أغنيتين​ منفردتين. بالإضافة الى أغنية "حب الأيام" التي أداها كل من مهدي، فهد، إيمان ورضوان ورددها الجمهور بشكلٍ حماسي ومتواصل.

بعدها إعتلى الفنان المصري ​محمد حماقي​ المسرح عند الساعة التاسعة وأدّى سلسلة من أجمل أغانيه ولا سيما أغنية "يا ستار" التي أشعلت الأجواء رقصاً وغناءً.

بالإضافة الى ذلك، شارك حماقي الغناء من كل من يامان الحاج ومهدي مفتخر الذين تفاعل معهم الحضور بشكل كبير.

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