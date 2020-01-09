محمد رحيم يرثي والد إيهاب توفيق: أدمى قلوبنا

ميرنا وليد - بيروت - رثى الملحن المصري ​محمد رحيم​ والد الفنان المصري إيهاب توفيق الذي توفي صباح اليوم في حريق نشب داخل فيلته في مدينة نصر صباح قائلًا "لقد توفي بشكل أدمى قلوبنا".

وتقدم رحيم، بالعزاء للفنان إيهاب توفيق في وفاة والده، من خلال رسالة نشرها عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي كاتباً:"أحر التعازي لأخي الفنان إيهاب توفيق في وفاة والده الغالي الطيب عم أحمد توفيق، يا رب صبر إيهاب وكل العائلة وصبرنا جميعا، ونسألكم الدعاء والفاتحة".

يشار الى أن 6 عربات إطفاء إنطلقت إلى موقع الحادث لمحاولة إخماد الحريق، وحاولت منع امتداد النيران الى المنازل المجاورة.

وتبين وفاة أحمد توفيق حصل بسبب اختناقه من الغازات المنبعثة من الحريق، ودلت المعاينة الأولية إلى أن حريقًا بأحد الأجهزة الكهربائية كان السبب في اندلاع النيران، كما أصيب عدد آخر من العاملين بالاختناق.

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