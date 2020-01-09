خاص بالصورة- "الفن" يحصل على تقرير الطبيب الشرعي لجثة المعتدي على منزل نانسي عجرم

ميرنا وليد - بيروت - كشف المحامي ​أشرف الموسوي​، وكيل ورثة الشاب السوري محمد حسن الموسى، الذي قُتل في منزل الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، في إتصال خاص مع موقع "الفن"، عن مجريات جديدة تتعلق بالدعوى التي رفعتها عائلة القتيل على زوج نانسي، طبيب الأسنان ​فادي الهاشم​، مشيراً الى أن عائلة القتيل راجعت المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، وشرحت لها حيثيات وظروف الجريمة، وقال الموسوي إن زوجة القتيل أكدت أن زوجها كانت له معرفة سابقة بفادي الهاشم، وقد تكون سطحية أو غير سطحية.

وأضاف الموسوي أن عائلة القتيل طالبت بالتوسع بالتحقيق، لأنها تعتبر أن الطريقة التي أطلق فيها الهاشم النار على الشاب، كانت مفرطة، أي أن هناك إفراطاً بالدفاع عن النفس.

كما أشار الموسوي الى أن الأدلة الجنائية وتحري بعبدا، وصلوا قبل قليل الى منزل نانسي، لمسح المكان من جديد وجمع الأدلة.

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