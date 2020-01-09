تراند اليوم : هكذا نعت نقابة الموسيقين إيهاب توفيق في وفاة والده

نعت نقابة المهن الموسيقية والد الفنان إيهاب توفيق، وذلك بعد أن لقى مصرعه صباح اليوم، الخميس، نتيجة اختناقه بسبب نشوب حريق هائل فى فيلا نجله بمدينة نصر.

وأصدر الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، بيانا ينعى فيه ببالغ الحزن والأسى والد الفنان إيهاب توفيق، ويؤكد مؤازرة ومساندة المطرب الشهير فى أحزانه.

وكان اندلع حريق فى فيلا الفنان إيهاب توفيق، اليوم، الخميس، ولم يتم الكشف عن أسبابه.

وتلقت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا، بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه من قبل الدفع بـ8 سيارات.

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وكان آخر ظهور للفنان إيهاب توفيق مع الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc، وكشف عن حقيقة الكليبات التى طرحت له، حيث قال إن الكليبات القديمة كانت فى وقتها أفضل شيء، وأكد أن الفنان الذى كان يصور فيديو كليب كان مميزا.

وأضاف الفنان إيهاب توفيق أن الكليبات التي نشرت مؤخرًا له على السوشيال ميديا حقيقية، معلقًا “ده اللى كان متاح فى الوقت ده”.

وأوضح الفنان إيهاب توفيق، أنه قام بتصوير كليب “دانى” فى عام 89، ورواد مواقع التواصل الاجتماعى يتحدثون عن الكلب فى الأيام الحالية.

وأشار الفنان إيهاب توفيق، إلى أن كليب “تترجى فيا”، نال أيضا تعليقات كثيرة من المواطنين على السوشيال ميديا.