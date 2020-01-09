تراند اليوم : شيرين عبد الوهاب تسترجع رشاقتها في الفترة المقبلة

اكتسبت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في الفترة الماضية وزن زائد، بعد أن قامت بجراحة وخضعت بعدها لعلاج الكورتيزون والذي تسبب في اكتسابها هذا الوزن، اذ ظن الكثيرون بأنها حامل .

ولكن شيرين قررت ان تخفّض وزنها سريعا وبالفعل لجأت لنظام غذائي من اجل ان تسترجع رشاقتها قبل أن تقوم بتصوير اعمال جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنها مشغولة بالتحضير لألبومها الجديد وايضا للتحضير لفيلمها الجديد الذي اعلنت عنه من فترة وتأمل في أن تصوره في عام 2020 ، وهو ما يتطلب منها ان تسترجع رشاقتها لاحتواءه على بعض الاغنيات والاستعراضات .