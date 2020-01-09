تراند اليوم : انتحار “سيلفيو هورتا” مؤلف مسلسل”أغلي بيتي” الشهير ..تفاصيل

عثر على مؤلف مسلسل “أغلي بيتي” الشهير سيلفيو هورتا، ميتاً في ميامي على ما ذكرت ممثلات في المسلسل الثلاثاء.

وقال وكيل أعمال هورتا إنه من المتوقع صدور بيان من العائلة في وقت لاحق. ورغم عدم ذكر سبب الوفاة، جاء في تقرير لمجلة “فراييتي” أن هورتا (45 عاما) توفي بسبب إقدامه على الانتحار.

وقد طور هورتا مسلسل “أغلي بيتي” عبر محطة “إيه بي سي” مرتكزاً على مسلسل تلفزيوني كولومبي.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة غريبة الأطوار تحاول أن تصنع لنفسها مساراً مهنياً في مجلة متخصصة في الأزياء في نيويورك.

وقد فازت المنتجة المنفذة للمسلسل سلمى حايك وبطلته الممثلة أميريكا فيريرا بجوائز غولدن غلوب، وهي فتاة أميركية مكسيكية من كوينز تنال وظيفة في مجلة أزياء في مانهاتن.

بعد خبر وفاته، سارع العديد من معجبيه للتعبير عن حزنهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت فيريرا على إنستقرام الثلاثاء: “أنا مصدومة وحزينة لسماع الخبر المدمر لوفاة مؤلف +أغلي بيتي+” سيلفيو هورتا”.

وقالت الممثلة المشاركة في المسلسل فانيسا وليامز: “ما زلت في حالة صدمة بعد سماعي الأخبار المأسوية… سيفتقد الكثيرون منا الذين عملوا معه إبداعه وشغفه. فليرقد بسلام”.

وانتقل هورتا وهو من أصل كوبي، إلى لوس أنجلوس في العام 1996 وبعد عامين باع سيناريو فيلم “اربن ليدجند” الذي حقق النجاح وكان من بطولة جاريد ليتو.